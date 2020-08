Cube Labs e CDP Venture Capital siglano accordo per supportare start up innovative (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – “La holding industriale in ambito delle scienze della vita Cube Labs srl e CDP Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione, tramite il fondo ‘Italia Venture II – Fondo Imprese Sud’, hanno siglato un accordo di co-investimento per supportare la fase pre-seed e seed per start up innovative con sede legale ed operativa in regioni del sud Italia nel settore del Life Sciences ed avrà la modalità del finanziamento convertendo. L’investimento riguarderà anche una serie di società in accelerazione del portafoglio di Cube Labs”, fa sapere in una nota Cube Labs. Leggi su dire

