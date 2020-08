Coronavirus, Fca: “Pronti a produrre mascherine a Mirafiori e Pratola Serra” (Di martedì 4 agosto 2020) Come fatto da altri costruttori, ad esempio i cinesi di Byd, anche Fca si appresta a dare il proprio contributo per la produzione di mascherine chirurgiche. E lo fa in sintonia con le iniziative messe in campo per conto del Governo dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. In particolare, gli impianti interessati alla fabbricazione dei presidi sanitari sono quello torinese di Mirafiori (dove attualmente si producono Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte, nonché la Nuova Fiat 500 elettrica) e quello avellinese di Pratola Serra (centro mondiale di rralizzazione di motori diesel), dove sono iniziate le procedure per adeguare le linee di produzione alla nuova attività. Nel primo sono già arrivati i quattro macchinari che andranno a movimentare le 25 linee allestite su un’area ... Leggi su ilfattoquotidiano

I dispositivi prodotti nei due impianti di Fca saranno utilizzati dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 per la distribuzione sul territorio nazionale attraverso la Protezione Civile ...

