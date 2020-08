Coronavirus, Belgio: “È arrivata la seconda ondata”. Aumentano contagi in Germania: 870 nuovi casi (Di martedì 4 agosto 2020) L’Europa continua a osservare di giorno in giorno curve di contagi in salita dalla Spagna alla Romania. Tornano a salire i casi in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati 870 contro i 509 di ieri, mentre in Belgio Steven Van Gucht, presidente del comitato scientifico sul Coronavirus dell’Istituto di sanità, ha dichiarato che “è chiaro che è arrivata la seconda ondata di Covid-19“. In Belgio, nella settimana dal 25 al 31 luglio scorsi, sono stati registrati in media 517,1 casi al giorno contro i 311,4 della settimana precedente. L’Argentina nelle ultime 24 ore ha registrato il record di decessi, 166, mentre nelle Filippine 27 milioni di persone a Manila e dintorni sono di nuovo in ... Leggi su ilfattoquotidiano

