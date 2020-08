Can Yaman condannato in tribunale: ecco che cosa ha fatto a un’ex collega (Di martedì 4 agosto 2020) In questi giorni circolano sul web non solo anticipazioni su “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, ma anche curiosità sulla serie e i suoi attori. Primo fra tutti ovviamente il bellissimo Can Yaman. E’ stata rilanciata la notizia che purtroppo l’attore non solo avvenente ma anche, talentuoso, laureato e disponibilissimo con chi lo segue, è finito in tribunale. Ahi noi (ma soprattutto ahi lui!) non per il suo lavoro di avvocato, bensì per una denuncia. Che cos’ è successo? Che cos’ha combinato il nostro beniamino? Scopriamolo insieme! Can Yaman: perché è stato portato in tribunale? Un’ex collega, Selen Soyder, Miss Mondo Turchia 2007, con la quale aveva lavorato nella sua terza soap, “Hangimiz Sevmedik” ... Leggi su pianetadonne.blog

