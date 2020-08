Calciomercato Carpi, Jelenic corteggiato da tre squadre (Di martedì 4 agosto 2020) . Sul calciatore ChievoVerona, Bari e Pescara: dopo tre stagioni in biancorosso può lasciare Enej Jelenič può lasciare il Carpi. Il centrocampista sloveno, come raccolto dalla nostra redazione, piace a Bari, ChievoVerona e Pescara. Al momento è soltanto un’idea e nei prossimi giorni le società cercheranno di sondare meglio il terreno, ma probabilmente il calciatore biancorosso lascerà Carpi dopo tre stagioni. Lo sloveno è arrivato in Italia grazie al Genoa e ha indossato anche le maglie di Padova e Livorno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

GoalSicilia : Calciomercato #Palermo: piacciono due attaccanti del #Carpi - ItaSportPress : Palermo, doppio colpo in arrivo dal Carpi - - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Palermo, occhi su Vano e Biasci, bomber del Carpi - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Carpi, Vano nel mirino di Feralpisalò e Modena - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Como, concorrenza a Triestina e Palermo per Ligi del Carpi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Carpi FOTO Calciomercato Palermo, Biasci nuovo acquisto? Ecco l’indizio su Instagram… Mediagol.it Calciomercato Carpi, Jelenic corteggiato da tre squadre

Calciomercato Carpi, Jelenic corteggiato da tre squadre. Sul calciatore ChievoVerona, Bari e Pescara: dopo tre stagioni in biancorosso può lasciare Enej Jelenic può lasciare il Carpi. Il ...

Avellino Calcio, i nomi sul taccuino di Di Somma

Nome buono per l’attacco è quello di Pietro Cianci, punta dall’imponente struttura fisica, autore di un ottimo finale di stagione a Carpi. Per il centrocampo si guarda a Mirko Bruccini, uomo di ...

Calciomercato Carpi, Jelenic corteggiato da tre squadre. Sul calciatore ChievoVerona, Bari e Pescara: dopo tre stagioni in biancorosso può lasciare Enej Jelenic può lasciare il Carpi. Il ...Nome buono per l’attacco è quello di Pietro Cianci, punta dall’imponente struttura fisica, autore di un ottimo finale di stagione a Carpi. Per il centrocampo si guarda a Mirko Bruccini, uomo di ...