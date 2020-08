Blocchi e sciopero a oltranza in Bolivia per andare al voto (Di martedì 4 agosto 2020) Dalle prime ore di lunedì 3 agosto è scattata la mobilitazione, con sciopero a tempo indeterminato e Blocchi stradali, della Centrale Obrera Boliviana (Cob), assieme a una cinquantina tra organizzazioni sociali e politiche, per chiedere che il governo golpista e transitorio guidato da Jeanine Añez non sposti, nuovamente, le elezioni presidenziali fissate per il 6 di settembre. Sono oltre 75 i Blocchi stradali sparsi in tutto il paese. Le indicazioni del sindacato sono quelle di lasciare passare le ambulanze e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

La Paz, 04 ago 17:09 - (Agenzia Nova) - Il governo della Bolivia sta realizzando un ponte aereo per trasportare ossigeno a La Paz e El Alto, in risposta ai blocchi stradali messi in atto dai ...

TPL a rischio in Umbria e da Busitalia "pesanti disagi": sindacati pronti allo sciopero a settembre

1' di lettura 01/08/2020 - "Estrema preoccupazione per la condizione del TPL in Umbria": la esprimono in una nota le segreterie regionali dei sindacati del trasporto, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti ...

