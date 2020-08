Beirut: 10 morti e feriti due militari italiani, altri sotto choc (Di martedì 4 agosto 2020) Ci sarebbero almeno 10 morti nelle esplosioni avvenute a Beirut nell’area portuale. Lo riferisce il sito del quotidiano libanese An Nahar citando agenzie di stampa. Le condizioni degli italiani non sarebbero gravi. Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a Beirut, mentre altri sono sotto osservazione perché in stato di choc. Lo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

