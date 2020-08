Arisa cambia radicalmente look: su Instagram la foto con i capelli biondi e lunghi (Di martedì 4 agosto 2020) Arisa ci ha abituato ai suoi cambi di look che la rendono sempre magnifica e spiritosa. Nell’ultimo periodo, in particolare, la cantante è apparsa con un taglio cortissimo e nero corvino, anche a causa del disturbo di cui ha ammesso di soffrire. Si tratta della tricotillomania, che porta chi ne è affetto, a strapparsi i capelli involontariamente quando è sotto stress. Ora la cantante ha sorpreso tutti con un nuovo look, postando su Instagram una foto in cui compare bionda e con i capelli lunghi. “Stasera ho fatto un giro da @kumba extension, in via Felice Casati, Milano.. e abbiamo fatto alcune prove. Come vi sembro?”, si legge nel post, che ha ottenuto tantissimi like dagli utenti. Qualcuno però scrive di ... Leggi su tpi

