Arcelor Mittal | i sindacati | ' Magazzini chiusi | difficile reperire Dpi'

TARANTO - Le Rsu (Rappresentenze sindacali unitarie) Fim, Fiom e Uilm dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto hanno scritto al responsabile delle relazioni industriali per segnalare «le difficoltà ...

Cittadini e associazioni di Taranto scrivono a Conte (per l’ennesima volta)

adesso dovrebbe bastare, non crede? In piena pandemia abbiamo finalmente potuto ascoltare dalla sua viva voce che la salute della popolazione è il primo diritto da tutelare. Come lei sa bene, le parol ...

