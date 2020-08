Wta Palermo 2020, Giorgi-Peterson in tv: data, orario e come seguire l’evento in streaming (Di lunedì 3 agosto 2020) Il primo turno del Wta International di Palermo 2020 offrirà il testa a testa fra l’italiana Camila Giorgi e la svedese Rebecca Peterson, interessante per le caratteristiche specifiche delle due atlete, simili fra di loro. L’azzurra vorrà ripartire nel migliore dei modi dopo l’esperienza non felice del lockdown, stimolata da un pubblico ‘casalingo’ e pronta a sorprendere, mentre l’avversaria tenterà di proporre il proprio gioco quasi prettamente legato alla rapidità dei colpi, così da infastidire l’opponente. Il match andrà in scena domani, martedì 4 agosto, come terzo match dalle ore 16:00 (dopo Martic-Van Uytvanck). La diretta televisiva sarà garantita da Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e ... Leggi su sportface

