Nubifragio a Ferrara, crolla pensilina della stazione: numerosi danni (Di lunedì 3 agosto 2020) Fortissimi temporali si sono abbattuti in Emilia Romagna,in particolare a Ferrara. Potenti raffiche di vento hanno sradicato alberi e causato alcuni danni alle abitazioni. Il maltempo continua ad investire il nord Italia. Se nella giornata di ieri era toccato alla zona di Bologna e di Ravenna, con forti grandinate, adesso è il turno di Ferrara. Diverse segnalazioni arrivate a causa del Nubifragio abbattutosi su Ferrara nel primo pomeriggio intorno alle 16, i vigili del fuoco sono stati protagonisti di numerosi interventi. In particolare il sottopasso di Viale Po si è allagato a causa della pioggia, mentre il vento ha fatto crollare una parte della pensilina in stazione. Il ... Leggi su bloglive

FERRARA. Mezz'ora di nubifragio, con raffiche di vento fortissime a spostare l'acqua caduta a terra come se fosse il mare. La forza della natura ancora una volta mette paura e soprattutto procura dann ...

Proseguono gli effetti della perturbazione di origine nord-atlantica sul nord Italia, con rinnovate condizioni di diffusa e spiccata instabilità su diverse regioni settentrionali nella giornata di dom ...

