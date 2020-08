Nel weekend controlli Polizia Ferroviaria: un arresto e 21 denunce (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – Sono 6.495 le persone identificate, una persona e’ stata arrestata, 21 denunciate in stato di liberta’ di cui 2 minori, 447 le pattuglie impegnate in stazione, 9 contravvenzioni amministrative elevate di cui 7 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale. Particolare rilievo ha assunto l’operazione ‘Alto Impatto’ conclusasi poche ore fa, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria e caratterizzata da controlli straordinari all’interno della Stazione Ferroviaria di Roma Termini volti a incrementare il livello di sicurezza. L’impiego di numerose pattuglie della ... Leggi su romadailynews

