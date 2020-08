L’Italia ora ha paura: il 71% dei lavoratori autonomi non vede un futuro (Di lunedì 3 agosto 2020) C’è un’Italia che si sveglia ogni mattina e ha paura, incapace di immaginare davanti a sé un futuro roseo e soddisfacente. Costretta a fare i conti con una crisi senza precedenti, abbandonata da istituzioni che continuano a promettere senza mai mantenere. E che continua a contare il calo nelle entrate con crescente disperazione. Una fotografia a tinte cupe, quella scattata dall’istituto Noto Sondaggi. E che evidenzia anche, però, come l’emergenza abbia colpito con intensità diversa le categorie di lavoratori dello Stivale. Tra gli italiani più in difficoltà ci sono infatti lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e liberi professionisti, quelli che al contrario dei dipendenti hanno avuto molti meno strumenti di assistenza ai quali ... Leggi su ilparagone

