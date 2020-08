Juventus, interesse per De Paul, l’argentino: “Udinese capitolo chiuso” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tra i nomi in orbita Juventus in ottica mercato c’è quello di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese e della nazionale argentina. L’idea dei bianconeri è quella di ringiovanire la mediana ed affidarsi ad elementi di qualità e l’argentino rappresenterebbe un profilo congruo al tipo di gioco di Maurizio Sarri. Intervistato da Udinese Tv, De Paul … L'articolo Juventus, interesse per De Paul, l’argentino: “Udinese capitolo chiuso” Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus interesse La promessa dell'Udinese, il feeling con Maldini e l'interesse della Juve: De Paul si è messo sul mercato Calciomercato.com Juve a caccia del '9': Milik resta favorito, pronta la strategia per convincere il Napoli

Dopo il nono, il 9. La Juventus vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione e Fabio Paratici comincerà molto probabilmente dal reparto offensivo, che dovrebbe perdere Gonzalo Higuain. Come ripo ...

Calciomercato Juventus, gran rifiuto dalla Spagna | Serviva all’U23

Sfuma un colpo per la Juventus Under 23 dal Barcellona. ‘No’ dei blaugrana ai bianconeri per il terzino spagnolo classe ’97 Sergio Akieme Campione d’Italia per la nona volta consecutiva, la Juventus o ...

