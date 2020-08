iPhone 12 arriverà in ritardo, è ufficiale (Di lunedì 3 agosto 2020) È ufficiale, iPhone 12 sarà lanciato ad ottobre invece del consueto appuntamento settembrino secondo fonti autorevoli.Il motivo sarebbe da ricercare nel ritardo nella produzione di chip Qualcomm con connettività 5G più che nella produzione degli ultimi modelli di Cupertino.Apple ha confermato che il lancio del suo iPhone di prossima generazione sarà ritardato da settembre ad almeno ottobre.iPhone 12, confezione senza alimentatore e auricolari per risparmiareiPhone 12 sarà lanciato in ritardo, è ufficialeA darne notizia, il direttore finanziario della società, Luca Maestri, che ha dichiarato in una telefonata sugli utili dell’azienda che “l’anno scorso abbiamo iniziato a vendere ... Leggi su pantareinews

