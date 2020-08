Incidente sulla A1, scontro tra mezzo pesante e moto: un morto ed un ferito (Di lunedì 3 agosto 2020) Brutto Incidente sull’autostrada A1, dove a scontrarsi sono stati un mezzo pesante ed una moto: un ferito ed un morto a seguito dell’impatto Strade italiane di nuovo coperte di sangue. Intorno alle 12 di oggi, lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino, si è verificato un grave Incidente. A scontrarsi sono stati un mezzo pesante ed una moto. Il violento scontro ha provocato la morte di una persona ed il ferimento di un’altra. Sul posto è presente la Polizia Stradale, i soccorsi e ed i mezzi necessari per riuscire a spostare dalla strada il mezzo pesante. Inevitabili le ripercussioni sul traffico e la ... Leggi su bloglive

