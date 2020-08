Incendi: elicottero Aeronautica in volo per nove ore nel palermitano (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - Un equipaggio dell'82°esimo Centro Csar (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto per bloccare l'estensione dell'Incendio boschivo nella zona di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. Quattro sortite di volo per un totale di 9 ore, 44 lanci e 40mila litri d'acqua sganciati. Il decollo della prima missione è avvenuto alle ore 9.30 di ieri. Dopo quattro sortite e tre rifornimenti di carburante, di cui uno effettuato presso l'aeroporto palermitano di Boccadifalco, l'equipaggio è rien-trato alla base aerea di Birgi alle ore 20:30 dove ha terminato, per la giornata odierna, la prontezza per il servizio antIncendi. L'ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico, in coordinamento con la Sala Operativa Unificata ... Leggi su liberoquotidiano

