Il sì dopo 16 anni insieme e una figlia: matrimonio super vip intimo e romantico (Di lunedì 3 agosto 2020) insieme da 16 anni, quasi la metà della loro vita, e con una figlia di 2 anni si sono giurati amore eterno. A rendere nota la lieta notizia delle nozze, celebrate il primo agosto, è stata lei stessa postando su Instagram due foto molto belle della cerimonia. “Sono felice di poter condividere la mia vita con l’uomo che amo. Abbiamo visto e vissuto molto insieme, condiviso gioie e dolori e ci siamo sostenuti l’un l’altro nel profondo e nella tempesta”, ha scritto la premier come didascalia a uno scatto da neo sposi, con in mano il bouquet di peonie. Sanna Marin, premier finlandese 34enne, ha sposato lo storico fidanzato Markus Räikkönen, ex calciatore della sua stessa età. Si sono sposati a Helsinki, nella residenza del primo ministro. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine

CottarelliCPI : Nel 1945 mio papà aveva 23 anni, mia mamma 20. Gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra, non il piano Mars… - Giorgiolaporta : Ho visto 43 persone morire sul #PontediGenova e non mi pare fossero suicidi. Due anni dopo non vedo ancora né conda… - emergenzavvf : Il #2agosto 1980, i #vigilidelfuoco furono i primi a intervenire, quando alle 10:25 la bomba esplose nella… - _Remeber_Me : Negli ultimi giorni ho sentito di tante coppie che sono tornate insieme dopo anni e questo mi da speranza, ma la sp… - MarcoliniGiulio : RT @Gitro77: 1/8 - Dopo 27 anni di avanzo primario (-724 MLD di euro tra il 1995 e il 2018), di contributi netti alla UE e di libera circol… -