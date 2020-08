Esce a prendere boccata d'aria durante pizza tra amici, 16enne cade a terra e muore (Di lunedì 3 agosto 2020) Una serata tra amici per una pizza, poi la tragedia: uno dei ragazzi si alza per andare a prendere una boccata d’aria in giardino e cade a terra, morendo a soli 16 anni. A dare l’annuncio della tragedia sui social è stato Daniele Canella, il sindaco di San Giorgio delle Pertiche (Padova), dove i fatti si sono consumati.Secondo quanto riportato dai media locali la vittima è Filippo Pedron, uno studente giocatore di pallavolo e impegnato come animatore nei centri estivi parrocchiali. A nulla sono valsi i tentativi di rianimar­lo da parte dei sanitari del 118 andati avanti per oltre un’ora.Il sindaco di San Giorgio delle Pertiche ha scritto: “È un giorno difficile per la nostra comunità risvegliatasi in questo ... Leggi su huffingtonpost

Una serata tra amici per una pizza, poi la tragedia: uno dei ragazzi si alza per andare a prendere una boccata d’aria in giardino e cade a terra, morendo a soli 16 anni. A dare l’annuncio della traged ...

