Depay: “Sono pronto per sfidare la Juve. Abbiamo meno gare nelle gambe rispetto a loro” (Di lunedì 3 agosto 2020) L’attaccante del Lyone Memphis Depay è intervenuto ai microfoni dell’Uefa, soffermandosi dell’imminente sfida di Champions League con la Juventus: “All’andata Abbiamo vinto 1-0, ho visto un grande spirito nei miei compagni e questo mi ha reso molto felice. La Juventus non ha giocato bene ma adesso, dopo mesi, la situazione è totalmente differente. I bianconeri hanno nelle gambe molte più gare rispetto a noi, per questo tanti aspetti saranno totalmente diversi rispetto alla normalità. Io sono pronto pronto per giocare e sfidare la Juve”. Il calciatore olandese continua: “Con queste nuove regole non ci ... Leggi su alfredopedulla

ilbaku : @caronte78 @Il_Mago_KK insomma. Leggo sbrodolate per Aouar o Depay descritti come mezzi fenomeni. Sono solo dei buo… - BgnMiki : @OminonaCH @kravotz Infatti bisognerebbe fare subito un goal perché se iniziano ad arroccarsi con tattica palla lun… - Maggico7 : @kravotz Depay versione mc Donald e aouar assolutamente non pronto per la serie A, tatticamente ed anche tecnicamen… - lardellav : Sempre convinto che abbiamo tra il 60 e l'80% di passare col Lione, Garcia farà un 3-4-1-2, le note negative sono i… - Fabio64535537 : RT @JPeppp: La condizione fisica del Lione mi sembra buona, però dai non possiamo avere paura di questa squadra qui, solo Aouar, Depay e De… -

Ultime Notizie dalla rete : Depay “Sono