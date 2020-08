Daydreamer anticipazioni: SANEM e CAN sui giornali scandalistici (Di lunedì 3 agosto 2020) Una cosa è certa: la perfida Aylin (Sevcan Yasar) mantiene le promesse. La cattiva di Daydreamer – Le Ali del Sogno, nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, farà infatti di tutto per far sì che la relazione clandestina tra Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir) venga alla luce.Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni e trame puntate dal 9 al 15 agosto 2020Occhio dunque alle mosse della dark lady, che darà vita per l’ennesima volta ad un piano senza il consenso dell’ormai ex fidanzato Emre (Birand Tunca). Daydreamer – Le Ali Del Sogno, news: Emre scopre che Can e SANEM hanno ripreso a vedersi In base alle anticipazioni fornite su questa storyline si scopre che tutto prenderà il via nel momento in cui Can ... Leggi su tvsoap

MediasetPlay : Pronti ad una nuova settimana di #Daydreamer? Fan a raccolta: su Mediaset Play è tempo di anticipazioni! ??