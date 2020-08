Covid-19, due quarantenni gravi per polmoniti interstiziali. I medici: «Virus dai Balcani» (Di lunedì 3 agosto 2020) CoronaVirus, allarme a Piacenza per il caso di due 40enni che sono attualmente ricoverati in uno scenario che fa temere il peggio. La notizia è riportata dal quotidiano La Libertà.... Leggi su ilmattino

fattoquotidiano : LE LEGGI Rispetto ai primi due anni della passata legislatura, cala l’iniziativa del governo nonostante l’emergenza… - IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - Ross27383478 : @plums_the @MediasetTgcom24 Per un inutile virus che si è preso 30000 persone tra le quali anche giovani come la mi… - giu98x : Comunque Conte è a Cerignola mentre da due giorni si stanno sviluppando dei focolai di Covid-19, in due giorni abbi… - GioTanner : RT @basicvwitch: Magari ti offri volontario: ti prendi il covid, ti fai due mesi di terapia intensiva e poi chissà, chi vivrà vedrà. Però a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid, due nuovi contagi in provincia di Teramo Il Messaggero Covid. Tre nuovi positivi nel riminese, 49 in Regione

Si mantengono bassi i contagi sul territorio riminese. La Regione ha comunicato 3 nuove positività per la provincia: si tratta di 2 pazienti di sesso maschile e di 1 di sesso femminile, tutti diagnost ...

Bufera su un'altra discoteca: in centinaia in pista senza distanziamento

«Buongiorno Clorophilla». Un video girato con il cellulare alle 5.45 del mattino dalla consolle della discoteca Clorophilla di Castellaneta Marina. E centinaia di giovani immortalati dalla dj Deborah ...

Si mantengono bassi i contagi sul territorio riminese. La Regione ha comunicato 3 nuove positività per la provincia: si tratta di 2 pazienti di sesso maschile e di 1 di sesso femminile, tutti diagnost ...«Buongiorno Clorophilla». Un video girato con il cellulare alle 5.45 del mattino dalla consolle della discoteca Clorophilla di Castellaneta Marina. E centinaia di giovani immortalati dalla dj Deborah ...