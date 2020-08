Coronavirus nel Lazio, 964 attualmente positivi ma poche persone nelle terapie intensive. I dati Comune per Comune (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi registriamo 17 casi e zero decessi. Di questi 4 sono casi di importazione: due casi dal Messico, uno da India e uno da Romania. Un caso è stato individuato su segnaLazione del Numero Verde 800.118.800 e due casi sono stati individuati al test sierologico. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano tre nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è stabile a 977, il numero delle persone attualmente positive è salito a 73 (+3), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è pericolosamente risalita al 93%. Purtroppo dobbiamo rilevare che nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

