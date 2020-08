Commisso: “Abbiamo fatto un ottimo campionato. Ho già speso tanto” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei viola: “Il momento più bello è il primo giorno, con l’accoglienza avuta da me e dalla mia famiglia. Poi abbiamo incominciato a prendere soldi dall’America, dall’Italia, aiutando gli ospedali a Firenze. Ricordo le mascherine che abbiamo mandato a Gioia Marina. E poi quando ci siamo salvati dalla possibilità di andare in B. Nelle ultime sette partite abbiamo giocato bene, siamo arrivati al posto che la Fiorentina si merita”. Commisso fa un bilancio: “La tifoseria, non lo avevo capito prima di venire a Firenze, non conoscevo l’importanza della Fiorentina per i suoi cittadini. Negativa era la situazione della squadra, abbiamo accelerato molto per comprare la Fiorentina nello ... Leggi su alfredopedulla

Nowhere_Dumb : Io a Commisso gli voglio bene e continuo a sostenerlo e a dargli fiducia come dovremmo far tutti, visto le attenuan… - _Alvarovic : RT @stefanto91: #Commisso: 'Abbiamo portato la #Fiorentina dove merita'. Cioè al decimo posto? - violanews : Commisso: 'Abbiamo fatto 1-2 sbagli, tipo Pedro, ma ci sono stati anche molti buoni acquisti. Il giudizio sul lavor… - napolista : Commisso: “Perché i giornali non scrivono che quello che abbiamo fatto con la Fiorentina è un successone?” “Pochiss… - stefanto91 : #Commisso: 'Abbiamo portato la #Fiorentina dove merita'. Cioè al decimo posto? -

