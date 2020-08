Chelsea, Willian rifiuta un’altra proposta di rinnovo: i dettagli (Di lunedì 3 agosto 2020) Willian ha rifiutato un’altra offerta di rinnovo. La situazione legata al centrocampista del Chelsea Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky Sport, Fabrizio Romano, Willian ha rifiutato un’altra offerta del Chelsea di prolungare il suo contratto fino a giugno 2022. Non c’è ancora un accordo per il suo rinnovo. Al momento, è l’Arsenal in pole position per l’acquisto del talento brasiliano, accostato nelle scorse settimane anche alla Juve. I Gunners sono in trattativa con i suoi rappresentanti per farlo firmare in vista della prossima stagione. Nessuna offerta, invece, da Barcellona al momento. Leggi ... Leggi su calcionews24

