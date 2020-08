Brindisi, aggredisce il marito per strada con l’acido: grave un 52enne (Di lunedì 3 agosto 2020) Tremenda vicenda quella accaduta in pieno giorno per le strade di Brindisi. Le fonti locali infatti riportano di un aggressione con l’acido ai danni di un 52enne, risultato così gravemente ustionato. Drammatico il racconto di quegli istanti, con l’uomo che ha cercato riparo dentro un negozio. Una storia dai contorni simili a quella di Giuseppe Del Mastro, aggredito da una donna che aveva frequentato. Aggredito con l’acido: a bruciarlo la moglie La vicenda è accaduta in via Pace Brindisina, nel quartiere Commenda di Brindisi. Oggi pomeriggio, riportano le fonti locali, un 52enne si trovava in auto, quando è stato aggredito dalla moglie con dell’acido. Nello specifico, viene riferito, si ... Leggi su thesocialpost

