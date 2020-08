Benevento, obiettivo Callejon: calciatore intenzionato a rimanere vicino a Napoli (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Benevento si sta rinforzando per la prossima stagione in Serie A. La squadra di Pippo Inzaghi avrebbe già pronto il prossimo colpo per l’attacco: José Maria Callejon. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il calciatore spagnolo sarebbe uno degli obiettivi delle Streghe. Operazione non semplice, ma Callejon sembra intenzionato a rimanere vicino a Napoli, anche dopo la scadenza di contratto con la squadra partenopea. Il Benevento potrebbe essere dunque una valida opzione. Inoltre, ad aiutare Vigorito e Foggia ci sarebbe Christian Maggio, capitano della squadra ed ex compagno dell’iberico in azzurro, già andato in pressing su Callejon. Leggi su sportface

sportface2016 : #Benevento, pronto il nuovo colpo per l'attacco: José Maria #Callejon #calcio #SerieA - Dalla_SerieA : In 15 in corsa per un obiettivo - - Betaland_it : #SerieB ?? #Benevento cade e vince il #Chievo: prima sconfitta della stagione, decisiva la marcatura realizzata al… - Jonas62712964 : RT @Radio1Rai: #SerieB ???@Rastelli a #ZonaCesarini: '@bncalcio ha fatto un #campionato a parte e il @FcCrotoneOff ha meritato. Dietro c'è… - Radio1Sport : RT @Radio1Rai: #SerieB ???@Rastelli a #ZonaCesarini: '@bncalcio ha fatto un #campionato a parte e il @FcCrotoneOff ha meritato. Dietro c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento obiettivo Benevento, obiettivo Callejon: calciatore intenzionato a rimanere vicino a Napoli Sportface.it Miwa Energia Cestistica Benevento, tutto di Ordine

Scrive l'ufficio stampa della Miwa Energia Cestistica Benevento: E’ già passata qualche settimana dall’ingaggio di Peppe Ordine, ex ala forte del Basket Vieste, da parte della società della famiglia Z ...

Obiettivi: Jack Bonaventura sempre più verso il Benevento a parametro zero

A lungo accostato anche alla Fiorentina, il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura lascerà il club rossonero a parametro zero. Ormai, per lui, pare essere corsa a due. Sul trentenne ex Atalanta ...

Scrive l'ufficio stampa della Miwa Energia Cestistica Benevento: E’ già passata qualche settimana dall’ingaggio di Peppe Ordine, ex ala forte del Basket Vieste, da parte della società della famiglia Z ...A lungo accostato anche alla Fiorentina, il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura lascerà il club rossonero a parametro zero. Ormai, per lui, pare essere corsa a due. Sul trentenne ex Atalanta ...