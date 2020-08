Autostrade, De Micheli: “Proteggere le persone è una missione imprescindibile. Decisioni prese con equilibrio e rigore nell’interesse pubblico” (Di lunedì 3 agosto 2020) “L’inaugurazione del Ponte di Genova è un ricordo affettuoso nei confronti delle vittime e delle loro famiglie, ma è un monito su quali sono i principi e i valori che devono ispirare la nostra azione di governo: proteggere le persone è una missione imprescindibile”. E’ quanto ha detto ad Agorà la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. “Oggi – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo riferendosi ancora all’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova – è una giornata dove in maniera plastica tutto il Paese avrà l’evidenza delle ragioni per le quali stiamo facendo scelte così dure e restrittive sul sistema stradale e autostradale”. “L’efficienza della ricostruzione – ... Leggi su lanotiziagiornale

