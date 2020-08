Alexagate, il dispositivo che ripristina la vostra privacy con gli smart speaker Amazon (Di lunedì 3 agosto 2020) Alexagate è un nome che gioca coi significati: da un lato infatti suggerisce la possibilità di mettere un limite, un gate appunto, ad Alexa, l’assistente digitale integrata in tutti gli smart speaker Amazon Echo, dall’altro fa esplicito riferimento allo scandalo scoperto lo scorso anno quando emerse che gli smart speaker Amazon (ma anche quelli di Google, Apple e Microsoft) registravano spezzoni casuali delle nostre conversazioni quotidiane, anche quando non attivati dall’utente, conservando poi i frammenti sui server Amazon anche per anni, senza esplicita autorizzazione da parte degli utenti. E Alexagate tiene fede a entrambi i significati, essendo di fatti un dispositivo in grado di ... Leggi su ilfattoquotidiano

WelfareNetwork : Zeus Il dispositivo che assorda gli Amazon Echo Con Alexagate gli smart speaker non possono più spiare in casa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexagate dispositivo Alexagate, il dispositivo che ripristina la vostra privacy con gli smart speaker Amazon Il Fatto Quotidiano Zeus Il dispositivo che assorda gli Amazon Echo Con Alexagate gli smart speaker non possono più spiare in casa.

Anche se di recente se ne sta parlando poco, dopo tutte le polemiche che hanno tenuto banco mesi fa circa la privacy, gli smart speaker sono sempre (e sempre più) presenti nelle case, e anche sempre i ...

Il dispositivo che assorda gli Amazon Echo

Anche se di recente se ne sta parlando poco, dopo tutte le polemiche che hanno tenuto banco mesi fa circa la privacy, gli smart speaker sono sempre (e sempre più) presenti nelle case, e anche sempre i ...

Anche se di recente se ne sta parlando poco, dopo tutte le polemiche che hanno tenuto banco mesi fa circa la privacy, gli smart speaker sono sempre (e sempre più) presenti nelle case, e anche sempre i ...Anche se di recente se ne sta parlando poco, dopo tutte le polemiche che hanno tenuto banco mesi fa circa la privacy, gli smart speaker sono sempre (e sempre più) presenti nelle case, e anche sempre i ...