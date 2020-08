Ufficiale: l’ex Bayern Monaco Sandro Wagner lascia il calcio a 32 anni (Di domenica 2 agosto 2020) L’ex attaccante del Bayern Monaco Sandro Wagner ha annunciato in data odierna il ritiro dal calcio giocato a soli 32 anni. Il calciatore classe 1987 lascia i cinesi del Tianjin Teda e comincerà a studiare da allenatore. Foto: StadioSport View this post on Instagram Sandro #Wagner annuncia ufficialmente il proprio ritiro dal calcio giocato. Dopo l’esperienza in Cina, l’attaccante ex #Bayern ha deciso di dire stop. Si prenderà un anno di pausa dal calcio, intanto studierà da allenatore. A post shared by BundesItalia.com (@bundesitalia) on Aug 2, 2020 at 4:57am PDT L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

emnotstacy : RT @kpopWorldITALY: #SandaraPark annuncia l'uscita di un MV sul suo canale ufficiale DARATV. SANDARA PARK, ex membro del gruppo #2NE1, pub… - kpopWorldITALY : #SandaraPark annuncia l'uscita di un MV sul suo canale ufficiale DARATV. SANDARA PARK, ex membro del gruppo #2NE1,… - NotiziarioC : UFFICIALE: Il Latte Dolce si prende l'ex Mantova Scotto - giancarloruffa : Top story: Scott Ritter, ex ufficiale intelligence Marines: Le relazioni tra USA e Germania già in declino. Ritiro… - Fata_Turch : @ManuelaBellipan La motivazione ufficiale: ruba #dati. Perché invece i #BigTech invece fanno opere di assistenza.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale l’ex Vinovo, guardia giurata uccide la ex compagna e poi si toglie la vita Corriere della Sera