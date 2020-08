Stadium vuoto, Sarri con la giacca e la passerella per Rocchi: una strana e inedita festa scudetto per la Juve (Di domenica 2 agosto 2020) Il nono tricolore consecutivo dei bianconeri è già storia, così come la celebrazione al tempo del Covid. Il tecnico abbandona la tuta ed esulta con la coppa, mentre viene innaffiato dai giocatori: «Ora sono paziente». Ronaldo balla e promette: «Sembra facile, ma non lo è, ora andiamo per il terzo scudetto» Leggi su lastampa

