Serie A, parla Vincenzo Spadafora: “Complimenti a Ciro Immobile che eguaglia il record di Gonzalo Higuain” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato con una nota ufficiale la chiusura del campionato 2019/2020. “Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile del nostro Paese negli anni recenti. Abbiamo affrontato settimane e mesi in cui ogni certezza è stata messa in discussione. In cui il nostro unico pensiero era rivolto a come affrontare la pandemia e a come moltiplicare i posti nelle terapie intensive per salvare il maggior numero di vite”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

ArrigoFu : @pormeccartnei Più parli più ci fai morire dalle risate, siete talmente ridicoli da aver perso il senso del comico… - esistenzialinte : Si parla di Cornelius come quarta punta. Profilo decente, non esaltante, non fatevi ingannare però ha 27 anni è già… - carloemme50 : RT @Antigon25386936: Signore e Signori, per la collaudata serie 'confondiamo le acque', così non si parla dei guai giudiziari di Fontana e… - Antigon25386936 : Signore e Signori, per la collaudata serie 'confondiamo le acque', così non si parla dei guai giudiziari di Fontana… - g0rgeyhun : @blazedrops_ ma al di là dei balletti, lei è una ballerina a tutti gli effetti e comunque è una brava persona che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie parla La serie “Involontaria” protagonista del Magna Graecia Film Festival CatanzaroInforma Serie A, parla Vincenzo Spadafora: “Complimenti a Ciro Immobile che eguaglia il record di Gonzalo Higuain”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato con una nota ufficiale la chiusura del campionato 2019/2020. “Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile ...

Campionato, serie A: il pagellone della Roma

Acquistato per la cifra record di 23,5 milioni con l'obiettivo di soddisfare l'espressa volontà di Fonseca che chiedeva un portiere bravo con i piedi: ha passato la stagione a cercare di confermare qu ...

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato con una nota ufficiale la chiusura del campionato 2019/2020. “Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile ...Acquistato per la cifra record di 23,5 milioni con l'obiettivo di soddisfare l'espressa volontà di Fonseca che chiedeva un portiere bravo con i piedi: ha passato la stagione a cercare di confermare qu ...