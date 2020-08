Ritrovata la donna bresciana scomparsa in Sardegna. "Sta bene" (Di domenica 2 agosto 2020) La 36enne turista era sparita ieri mattina nel sud della Sardegna dove si trovava in vacanza con la mamma. Ritrovata in stato confusionale a circa 400 metri dalla casa ai piedi del Monte San Pietro e si aggirava tra la folta vegetazione Leggi su repubblica

Due settimane fa avevano rinvenuto oltre un etto di hashish e da lì erano scattate le indagini che hanno portato i Carabinieri di Zingonia ad arrestare una 35enne, pluripregiudicata, di origine marocc ...

Scomparsa da casa e ritrovata in una scarpata, tutta Napoli prega per Claudia

E’ stata trovata ma in condizioni tragiche. Claudia Gherardelli, la 32enne di Piazzola di Nola, è ricoverata in coma farmacologico all’ospedale di Reggio Calabria. Claudia si era allontanata da casa l ...

