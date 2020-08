Quando Gallera negava la zona rossa in Lombardia (Di domenica 2 agosto 2020) Giulio Gallera ha rilasciato ieri un’intervista al Corriere della Sera per far sapere che lui e Attilio Fontana avrebbero voluto la zona rossa in Lombardia ma il governo non l’ha voluta fare e questo è dimostrato, secondo lui, anche dall’audio pubblicato dal quotidiano il giorno prima che si riferisce a una conversazione del 4 marzo con Roberto Speranza ed altri. Il Fatto Quotidiano ricorda oggi un’intervista rilasciata dallo stesso Gallera a Radio Popolare il 2 marzo: Regione Lombardia era consapevole che ad Alzano Lombardo si stava profilando un gigantesco problema di sanità pubblica già il 2 marzo 2020, ma non è intervenuta, preferendo aspettare e consigliando palliativi. Ad ammetterlo quel giorno è lo ... Leggi su nextquotidiano

