Lecce Parma 3-4: cronaca e tabellino (Di domenica 2 agosto 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Parma si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Lecce Parma 3-4 MOVIOLA 90′ Sono stati assegnati cinque minuti di recupero. 88′ Ritmi bassi – Ormai le due squadre gestiscono il possesso del pallone, manca poco al termine della sfida. 75′ Inglese sfiora la doppietta – L’attaccante del Parma, da solo contro Gabriel, calcia. Palla respinta dal portiere giallorosso. 69′ Gol di Lapadula – Shakhov impatta bene di testa, palla sul palo. Sulla respinta arriva Lapadula, ... Leggi su calcionews24

