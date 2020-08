L’amante di lui interrompe le nozze: “Sono incinta di tuo figlio” – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Durante le nozze irrompe l’amante dello sposo che annuncia di essere incinta di lui: l’accaduto, divenuto virale grazie a TikTok, è avvenuta negli Usa Erano ad un passo dal dirsi sì fin quando, quasi come accade nei film, arriva l’amante di lui ad interrompere le nozze. La donna inizia ad urlare di essere incinta di … L'articolo L’amante di lui interrompe le nozze: “Sono incinta di tuo figlio” – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

