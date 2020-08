Il sondaggio che dà la Toscana in bilico (Di domenica 2 agosto 2020) Fabio Martini sulla Stampa racconta oggi di un sondaggio riservato del Partito Democratico che dà la Toscana in bilico e un testa a testa tra Eugenio Giani e Susanna Ceccardi per la presidenza della Regione: Il più recente sondaggio riservato, commissionato dal Pd, ha alzato il livello d’allarme: le intenzioni di voto per i partiti di centrodestra hanno raggiunto quota 43 per cento, sorpassando quelle di centrosinistra (42,5%), mentre il candidato del Pd Giani e la sua sfidante, la leghista Susanna Ceccardi, sono sostanzialmente appaiati: il primo oscilla tra 40 e 44% e la seconda tra 38 e 42. Considerando il margine statistico di errore del 3 per cento, un equilibrio quasi perfetto. Un sondaggio che segnala una inversione di ... Leggi su nextquotidiano

