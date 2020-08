Il poemetto dei Casalini (Di domenica 2 agosto 2020) L'Olgettin di Casalino Gioca a trading già al mattino Quand'è sera è rovinato Se n'accorge il fidanzato Che gli toglie la paghetta Poi s'inventa in tutta fretta Una storia che stia in piedi: Poverino, l'è malato! Emaciato, non lo vedi? Ludopatico sfondato Quasi quasi abbiamo rotto Mo' lo curo, è un po' corrotto Da spericolato gioco C'è rimasto un conto fioco Sulla carta arcobaleno Prosciugata in un baleno Dovevamo andare a Bali Far vacanza senza mali Dopo aprire un ristorante Dove il sushi era importante S'è magnato quasi tutto Cosa faccio, tengo o butto? Max Del Papa, 2 agosto 2020L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : poemetto dei Massimo Parolini: «L'Ora di Pascoli» - Di Daniela Larentis ladigetto.it Massimo Parolini: «L’Ora di Pascoli» - Di Daniela Larentis

Il poemetto bilingue, omaggio al famoso poeta di San Mauro di Romagna, svela il miracolo divino della ricomposizione del nido nella notte di San Martino – L’intervista Pietro Verdini, Visione spaziale ...

L'ultimo abbraccio al nostro ex collega Franco Carnieri

Nel momento dell’addio verso il cimitero dei Lupi Pino Gianelli, anima del centro culturale Aeroc, ha letto una splendida poesia di Franco Marcoaldi (dal poemetto “Il mondo sia lodato”).

Il poemetto bilingue, omaggio al famoso poeta di San Mauro di Romagna, svela il miracolo divino della ricomposizione del nido nella notte di San Martino – L’intervista Pietro Verdini, Visione spaziale ...Nel momento dell’addio verso il cimitero dei Lupi Pino Gianelli, anima del centro culturale Aeroc, ha letto una splendida poesia di Franco Marcoaldi (dal poemetto “Il mondo sia lodato”).