Hamilton precede Verstappen a Silverstone, Leclerc 3° (Di domenica 2 agosto 2020) Silverstone (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince in modo incredibile il Gran Premio di Gran Bretagna e Charles Leclerc conquista a sorpresa il secondo podio stagionale. Clamoroso quanto accaduto a Silverstone dove nel finale di gara la Mercedes buca due gomme su entrambe le macchine dopo aver dominato il GP. Hamilton, a fatica, conserva la prima posizione davanti a Verstappen (secondo) che in maniera beffarda torna ai box per una nuova sosta mentre Bottas chiude la gara in undicesima posizione. Ringrazia la Ferrari che con Leclerc sale sul terzo gradino d el podio, dietro di lui Ricciardo, Norris, Ocon, Gasly, Albon, Stroll e Vettel, che con grande difficoltà si piazza in decima posizione. Due safety car in pista durante la gara: al 1° ... Leggi su ilcorrieredellacitta

