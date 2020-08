Genoa, un film già visto: oggi come un anno fa, a 90 minuti dall’incubo. Preziosi sbagliando non impara, ma vincendo si salva di nuovo (Di domenica 2 agosto 2020) Novanta minuti che valgono una stagione intera. La prossima. Ora che lo scudetto è stato cucito per la nona volta consecutiva sulla maglia bianconera e che i biglietti per l’Europa sono stati già staccati, l’unico verdetto che deve essere ancora emesso è quello che fa più paura. Perché stasera Genoa e Lecce conosceranno il proprio futuro. Una resterà a sgomitare nelle retrovie della prossima Serie A. L’altra verrà risucchiata nelle sabbie mobili della cadetteria. Una partita unica che si giocherà su due campi diversi. Al Luigi Ferraris il Grifone (che ha un punto di vantaggio sui pugliesi e che in caso di arrivo a pari punti otterrà comunque la salvezza) ospita il Verona di Ivan Juric, uno che il Genoa l’ha vissuto prima con la maglia ... Leggi su ilfattoquotidiano

