F1: la classifica piloti e costruttori aggiornata dopo il Gp di Gran Bretagna 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) La classifica piloti e costruttori aggiornata dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, quarta fatica del Mondiale di Formula 1 2020. Lewis Hamilton vince la gara e resta in testa alla classifica incrementando il proprio vantaggio al termine di 52 giri emozionanti sul circuito di Silverstone, ma che paura per lo scoppio della gomma a poche curve dal termine. Foratura anche per Bottas, dunque sul podio Verstappen e Leclerc. L’ORDINE DI ARRIVO classifica piloti aggiornata dopo GP Gran Bretagna 2020 Lewis Hamilton 88 Valtteri Bottas 58 Max Verstappen 51 Lando Norris 36 Charles Leclerc 33 Alexander Albon ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : classifica piloti F1: la classifica piloti e costruttori aggiornata dopo il Gp di Gran Bretagna 2020 Sportface.it Gp Gran Bretagna: vittoria per Hamilton con gomma bucata!

Ultimo giro al cardiopalma a Silverstone con le gomme di diversi piloti che scoppiano ma Hamilton la vince ... finendo 11°. Questa la classifica finale: GIRO 36/52 Ricciardo riesce a passare di forza ...

Pagelle F1, GP Gran Bretagna 2020: Hamilton vince ancora, colpo di scena Bottas

Le pagelle e i voti del Gran Premio di Gran Bretagna 2020, quarta tappa del Mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton si conferma dopo la vittoria in Ungheria, ampliando il gap sugli inseguitori nella cla ...

