F1 GP Gran Bretagna: Hamilton vince anche su tre ruote, per Leclerc è il podio della maturità (Di domenica 2 agosto 2020) Una gara incredibile. Alzi la mano chi avrebbe mai pensato di poterlo dire a tre giri dalla fine di un Gran Premio di Gran Bretagna che stava scivolando su un binario abbastanza già scritto e un po’ noioso nonostante alcune emozioni iniziali con la Safety Car a farla da padrona. Ed è proprio la vettura di sicurezza, entrata in pista nei primi giri, a far passare alla storia il finale di gara. Approfittando dell’incidente occorso a Kvyat, tutti i team hanno deciso di anticipare i propri pit-stop per il cambio gomme e c’è chi ha pagato carissimo questa scelta. Gli pneumatici al limite costringono Bottas alla foratura a un giro dal termine e così il finlandese finisce addirittura fuori dalla zona punti disperandosi e vedendo scappare Lewis Hamilton in classifica piloti. Proprio ... Leggi su sportface

ScuderiaFerrari : Ecco il debrief del nostro @marc_gene sul Gran Premio di Gran Bretagna. #BritishGP ???? #essereFerrari ?? - SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - SkySportF1 : .@LewisHamilton vince in modo CLAMOROSO a Silverstone! ?? Sfuma la doppietta @MercedesAMGF1, #Leclerc sul podio! I r… - van_strael : #stoMondo Cotswolds, Gran Bretagna (Foto di Simon Brown) Via Roberto M. Mantovani - tomynonno : RT @Corriere: Gp di Gran Bretagna: Hamilton vince anche con una ruota bucata. Terza la Ferrari di Leclerc -