Dl agosto, bonus per i pagamenti con il Pos (Di lunedì 3 agosto 2020) bonus per i pagamenti con il Pos nel dl agosto. E’ questa l’ultima idea del Governo per incentivare la ripresa dell’economia. ROMA – bonus per i pagamenti con il Pos nel dl agosto. E’ questa l’ultima idea del Governo, riportata dall’Ansa, per cercare di incentivare la ripartenza dell’economia. Si tratta di una sfida da almeno 2 miliardi di euro (che potrebbe arrivare fino a 3) per portare gli italiani ad acquistare. E gli sconti a carico dello Stato non dovrebbero riguardare solo bar e ristoranti ma anche il settore dell’abbigliamento e degli elettrodomestici che hanno patito di più questa crisi. Il decreto agosto Governo al lavoro al decreto agosto. Il ministro Gualtieri sta ... Leggi su newsmondo

