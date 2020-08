Come Salvini insegna a un bambino a togliersi la mascherina in pubblico (Di domenica 2 agosto 2020) In questo video possiamo ammirare il leader leghista Matteo Salvini che fa salire sul palco di Milano Marittima (Cervia) un adolescente, gli stringe la mano, gli chiede di togliere la mascherina, poi lo intervista sulla proposta dei banchi con le rotelle e, dopo averlo invitato a ballare al Papeete, si congratula con il ragazzo dicendo: “Non abbiamo solo una gioventù che si ammazza di canne”. Salvini è arrivato in sella a una bici sotto il palco della Festa della Lega a Cervia, indossando una maglia con il disegno di una famiglia stilizzata, logo dell’associazione Pro Vita e famiglia, tra gli organizzatori dello scorso Congresso Mondiale delle famiglie a Verona. “Questa maglietta per me è un simbolo di libertà – ha affermato il leader della Lega – quando torneremo a ... Leggi su nextquotidiano

