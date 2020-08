Ciclismo, Strade Bianche 2020. Nibali: “Non proprio la ripartenza che volevo” (Di domenica 2 agosto 2020) Vincenzo Nibali attanagliato dalla sfortuna nella ripartenza del Ciclismo. Lo Squalo ha forato per ben due volte ed è caduto nella Strade Bianche 2020, esponendo tutto il suo disappunto su Instagram: “Non proprio la ripartenza che volevo, ma guardiamo oltre – si legge -. Peccato per le forature, la caduta e la contusione alla mano. Facciamo passare la notte e domani mattina, con il dottor Magni, valuteremo se saranno necessari ulteriori accertamenti”. View this post on Instagram Non proprio la ripartenza che volevo, ma guardiamo oltre. Peccato per le forature, la caduta e per la contusione alla mano. Facciamo passare la notte e domani mattina, con il dottor ... Leggi su sportface

