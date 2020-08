Bonus per chi paga con la carta. Ecco il decreto agosto per spingere i consumi (Di domenica 2 agosto 2020) Il governo prova a far ripartire i consumi e dare ossigeno alle attività fiaccate dalla crisi e dal lockdown. Per il decreto di agosto saranno stanziati due, forse tre miliardi di euro da indirizzare ai settori che più stanno incontrando difficoltà: bar, ristoranti ma anche abbigliamento ed elettrodomestici. Molte le cose da definire, ma sembra un punto fisso del provvedimento quello di premiare le spese effettuate con pagamenti tracciabili, ovvero i pagamenti Pos con carte e bancomat, fino a dicembre. Bonus consumi, esenzione della Tosap a un fondo per di garanzia per gli affitti ma anche il fondo pensato dalla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova da un miliardo per la ristorazione sono misure al vaglio dell'esecutivo. Leggi su iltempo

fattoquotidiano : “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti… - repubblica : Decreto agosto, spinta da 2 miliardi ai consumi con un bonus per acquisti con pagamenti digitali - HuffPostItalia : Un bonus per chi paga con carta e bancomat. Così il governo vuole spingere i consumi - dario_di_prisco : Top story: Turismo, Franceschini: superato il milione di bonus vacanze erogati Valgono 450milioni di euro, già spes… - CARONTEII : RT @fattoquotidiano: “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti du… -