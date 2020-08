Zingaretti contro i negazionisti: «Scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina». Salvini dal Papeete: «Non ho tempo da perdere con lui» (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto) Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è uomo da toni bassi, composti. Raramente usa aggettivi forti. Non questa volta però. Senza fare nomi e cognomi il messaggio è stato chiaro: «Il tema oggi è non far rialzare la curva. E quindi continuare a dire a tutti, contro gli Scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani», ha detto il segretario dem in un’intervista a Fanpage. E il pensiero è andato subito al leader della Lega, Matteo Salvini, che lunedì scorso in Senato si è presentato al convegno dei ... Leggi su open.online

