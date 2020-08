Stop al distanziamento sui treni, D’Amato: ‘Roma é la principale destinazione dei treni ad Alta velocità del paese’ (Di sabato 1 agosto 2020) A partire da oggi i treni dell’ Alta velocità di trenitalia e di Italo potranno riprendere a viaggiare a capienza normale. Niente più distanziamento sociale tra passeggeri e posti alternati. La decisione fa molto discutere: da una parte incontra le perplessità del Comitato tecnico-scientifico del governo e dall’altra raccoglie le preoccupazioni dell’assessore regionale alla sanità D’Amato, il quale ricorda che “Roma è la principale destinazione dei treni ad Alta velocità del Paese”. Restano tuttavia invariate alcune condizioni presenti nel Decreto dello scorso 14 luglio: misurazione della temperatura prima di salire sul treno, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Non è piaciuta la decisione adottata da Trenitalia e Italo di far tornare, da ieri, a viaggiare sui treni a capienza piena. Non è escluso che il Ministero della Salute – come scrive il quotidiano “Il ...Il ministro della Salute Roberto Speranza obbliga con un'ordinanza le compagnie ferroviarie a fare un passo indietro. E a ripristinare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, caduto da ie ...