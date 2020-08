Roma, Villar: «Contro la Juve per prepararci al Siviglia» (Di sabato 1 agosto 2020) Gonzalo Villar ha parlato prima della sfida Contro la Juventus: le dichiarazioni del centrocampista della Roma Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida Contro la Juventus. «Per noi stasera non è una partita senza importanza perché tra qualche giorno giochiamo a Siviglia: dobbiamo vincere per continuare ad avere la fiducia mostrata nelle ultime partite». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Juventus-Roma è una delle sfide della 38esima giornata di serie A che si giocherà sabato 1 agosto alle ore 20.45. Le probabili formazioni. Siamo ormai arrivati agli ultimi novanta minuti del torneo. I ...

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: Higuain titolare

Nella Juventus giocano i giovani Frabotta e Zanimacchia, nonchè Muratore. Roma con Calafiori e Villar, tra i pali c'è Fuzato. Si chiude allo Stadium, con il big match contro la Roma, la stagione di Se ...

Juventus-Roma è una delle sfide della 38esima giornata di serie A che si giocherà sabato 1 agosto alle ore 20.45. Le probabili formazioni. Siamo ormai arrivati agli ultimi novanta minuti del torneo.