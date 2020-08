Paola Leonetti fidanzata Raimondo Todaro: così ha dimenticato Francesca Tocca (Di sabato 1 agosto 2020) Questo articolo Paola Leonetti fidanzata Raimondo Todaro: così ha dimenticato Francesca Tocca . Paola Leonetti è la nuova fidanzata di Raimondo Todaro, con il ballerino di Ballando Con Le Stelle che grazie a lei ha dimenticato Francesca Tocca. Paola Leonetti è la fidanzata di Raimondo Todaro che, grazie a lei, è riuscito finalmente a dimenticare Francesca Tocca che nel frattempo sembra proprio avere trovato un nuovo grande amore … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Paola Leonetti

DiLei

Paola Leonetti è la nuova compagna Raimondo Todaro, il ballerino di Ballando con le Stelle, che non ha alcuna intenzione di parlare della sua vita privata Paola Leonetti è la nuova compagna di Raimond ...Ora Francesca Tocca è uscita allo scoperto con Valentin, ma anche Raimondo Todaro ha una nuova relazione con l’influencer Paola Leonetti. I due mantengono un ottimo rapporto, sia per la figlia che per ...